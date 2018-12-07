Uşak'ta En Sağlıklı İçme Suyu Musluktan Akıyor

Yeni nesil arıtma sisteminde klorlama sistemi de en yeni teknolojiyle iyotsuz yemek tuzundan üretiliyor. 290 parametreye bakılarak halkın kullanımına sunulan içme suyu, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol ediliyor. Uşak'ın yüzde 75'ine içme suyu sağlayan Küçükler barajı ve Küçükler İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne ise yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösteriyor.

Uşak'ın 3 adet su kaynağı olduğunu, bunların ise Murat Dağı'nın eteklerinden süzülen Çokrağan Doğal Kaynak Suyu ve Küçükler Barajı'nda bulunan su ve kuyulardan verilen sular olduğunu belirten Uşak Belediyesi yetkilileri, bu suların Uşak'ın ihtiyacını tamamen karşıladığını belirtirken burada elde edilen suyun doğal ve sağlıklı bir şekilde vatandaşların evlerine ulaştırıldığını söyledi. Kente ulaştırılan suyun çelik bir boruyla hiçbir kimyasalla temas etmeden halka aktarıldığının altını çizen Uşak Belediyesi yetkilileri, belediye ve halk sağlığı müdürlüğü tarafından kalite ve güvenliğin sürekli kontrol edildiğini, herkesin güvenle su içmeye devam edebileceğini bilirdi.

Uşaklılara, evlerinde hiçbir arıtma sistemine ihtiyaçları olmadığını bildiren Uşak Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kimyageri Deniz Turgut, Uşak'taki içme suyunun güvenilirliğini, "290 tane parametrenin uygunluk değerlerine İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarlarında bakılıp, bu suyu Uşak'a veriyoruz. Su çelik bir boruyla Aybey'deki depoya taşınıyor, orada sadece klorlama işlemi yapıyoruz. Son dönemde Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın yapmış olduğu çalışmayla beraber Aybey'de 7.500 metreküplük yedek bir depo yapıyoruz. Bu depo uluslararası standartlara uygun bir depo. Suyu oraya boşaltıp, sadece klorlama işlemi yapıp şebekeye veriyoruz" sözleriyle açıkladı.

ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ TESİSİN ZİYARETÇİLERİ ERASMUS ÖĞRENCİLERİ OLDU

Uşak halkına en temiz ve en sağlıklı içme suyunun tedarik edilebilmesi için çalışmalarda bulunan Uşak Belediyesi, Küçükler Barajı'nın ve Küçükler Arıtma Tesisi'nin şehre ulaştırdıkları içme suyunun geçtiği aşamaları Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu'nun öğrencilerine ve okulun dâhil olduğu Erasmus Plus Projesi'nin yurtdışından gelen katımcılarına tanıttı. Proje konusunun su olması nedeniyle çeşitli incelemelerde bulunan kafile, Uşak'ta su arıtma sisteminin kendi ülkelerinden farklılıklara şahit olurken, tesisi çok beğendiklerini dile getirdi. Arıtma tesisinde misafirlere ayrıca Uşak'ın milli tadı olan Tarhana Çorbası ikram edildi.

Gelen katılımcılarla bizzat ilgilenen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevli Kimyager Deniz Turgut, kente sağlanan suyun pek çok arıtma işleminden geçerek en doğal haliyle halka ulaştırıldığını ve su konusunda Uşak'ın çok avantajlı bir kent olduğunu söyledi.

AVRUPALI ZİYARETÇİLERDEN UŞAK'A BÜYÜK İLGİ

Tesisi gezen okulun öğrencileri daha önce suyun nasıl tedarik edildiği hakkında bir bilgileri olmadığını, buraya gelince öğrendiklerini dile getirdi. Bu işlemin zorluğuna şahit olan öğrenciler, edindikleri bu bilgiler sonucunda artık dışarıdan su almayacaklarını, yalnızca çeşmeden gelen suyu içeceklerini dile getirdiler.