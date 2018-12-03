Uşak'ta Engelli Çocuklar Polis Oldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:01



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:01

Uşak'ın Eşme ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 35 engelli çocuk, polis kıyafetleri giyerek bir günlüğüne polis oldu.Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Dünya Engeliler Günü dolayısıyla engelliler için etkinlik düzenledi. İçe merkezinde polislerle görev yapan 35 engelli çocuk vatandaşlara hoşça vakit geçirtti.Eşme İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan engelli çocuklar için tek tek polis kıyafeti hazırlandığını belirtti.Talebin engelli çocuklardan geldiğini ifade eden Yener, "Özel çocuklarımız bizi ne zaman görse bizimle fotoğraf çektirmek istiyor, polislik mesleğine olan ilgilerini dile getiriyordu. Biz de onları bir gün de olsun mutlu edebilmek için bu etkinliği planladık." dedi.Çocukların bir gün polislik yaptığını ve çok mutlu olduklarını söyleyen Yener şunları kaydetti:"Kaymakamlığımız ve belediyemizin desteğiyle 35 çocuğumuza polis kıyafeti diktirdik. Evlerinden tek tek polis araçlarıyla alıp ilçe emniyet müdürlüğüne getirdik. Çocuklarımız hep birlikte polis araçlarıyla devriyeye çıktı. Bazı çocuklarımız karakolda nöbet tutarken bazı çocuklarımız ise trafik uygulaması yaptı."Eşme Kaymakamı Murat Özdemir ise etkinliğin önemine değinerek "Engelli çocuklarımızın bir günlüğüne polis olma isteğini kırmadık. Herkes çok mutlu bugün. Engelliler günü dolayısıyla farklı bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı."Bir haftadır bugüne hazırlanıyorlar"Etkinliğe otizmli ikiz çocuklarıyla katılan Zeynep Duman, oğullarının polisleri çok sevdiğini söyledi. Hazırlanan polis kıyafetleri içinde oğullarının çok mutlu olduğunu ifade eden Zeynep Duman, "Melih ve Mert bir haftadır bugünü bekliyordu. Çok güzel bir etkinlik oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.Down sendromlu Müzeyyen Dağdelen ise "Ben de polislik yapmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bugün dünyanın en mutlu insanı benim." diye konuştu.Etkinliğe katılan çocuklar daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.