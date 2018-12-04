Uşak'ta 'Engelsiz Yaşam' Gecesi

Uşak
Valiliği Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kamu ve sivil toplum kuruluşları "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" dolayısıyla bir program düzenledi. Atatürk
Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösteren Uşaklılar gösteri yapan engelli çocuk ve gençlere alkışlarıyla destek oldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sakatlar Derneği
Uşak Şubesi Başkanı Salih Küçük
Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında almış olduğu kararla 3 Aralık'ın Uluslararası Engelliler Günü
olarak belirlendiğini söyledi. Küçük; " Bu gün engelli insanları anlayabilmek açısından oldukça büyük bir öneme sahip, çünkü karşılaşılan sorunlar sadece engellilerin değil hepimizin sorunu. Türkiye nüfusunun yüzde 12,9'u engelli, 8,5 milyon aileleriyle birlikte 25 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konudur engellilik. Hiçbirimizin kendi tercihi değildir. Doğuştan, trafik kazaları, terör gibi nedenlerden dolayı böyle yaşamak zorundayız. Yaşarken de eğitim, sağlık gibi konularda sorunlarla karşılaşmaktayız. Hayatın her alanına üretken bireyler olarak katılmak isteriz. Engellilere diğer yurttaşlarla eşit hak ve imkanlar sağlandığında, eğitim alabildiğinde neler yapabildiğini programımızda göreceksiniz" dedi.
Etkinlik kentteki özel rehabilitasyon merkezleri tarafından verilen müzik dinletileri ile devam ederken, program sonunda ise rehabilitasyon merkezlerinde yapılan resim ve elişi ürünler sergilendi.
Programa Uşak Vali Yardımcısı Muzaffer Balcı
, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Vekili Ömer Kalaylı, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar
ile kurum müdürleri katıldı. - UŞAK
04 Aralık 2018 Salı 12:05