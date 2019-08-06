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Uşak'ta ev yangını

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

06.08.2019 09:25 Uşak'ta ev yangını
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Karaboyalık Köyü'nde Ramazan Polat'a ait evde sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, Polat'ın bitişikteki kardeşi Mustafa Polat'ın evine sıçradı.
Vatandaşlar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederken evlerin altındaki ahırda kalan büyük baş hayvanlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Bir süre sonra olay yerine gelen Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Sivaslı, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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