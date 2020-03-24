Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu - Haberler

Uşak'ta "Evde Kal" çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu

UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

24.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:23
Uşak'ta

UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Camilerden yapılan anonslar ve polis ekiplerinin uyarıları dahi bazı vatandaşları durdurmadı. Koronavirüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, 'Evde kal' çağrısına Uşak 'ta çok sayıda vatandaş uymadı. Uşak'ın en yoğun noktalarından İsmet Paşa Caddesindeki insan kalabalığı dikkat çekti. Camilerden ' Vatandaşlarımızın, sağlık tedbirleri bakımından evlerinde kalmalarının, dışarıya çıkarak hem kendilerinin hem de halk sağlığını riske atmamalarını önemle rica ederiz' anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı. Özellikle banka önlerindeki kuyruklar dikkat çekti.Uzmanların çağrılarına uymayarak, banka kuyruğundan bekleyen Erkan Günay, 'Biraz bankada işlerim vardı. Onun için geldim başka bir şey değil. Oturduğumuz yerde işlemlerimizi yapamıyoruz, bu yüzden sokağa çıkmak zorunda kalıyoruz' dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Polis, Uşak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 1100’e yükseldi Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
MHP’li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Haberler
MHP'li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı
Türkiye’de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi
Nevşehir Belediyesi’nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Haberler
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu Haberler
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Haberler
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Türkiye’nin İran’a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı Haberler
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı
New York Valisi’nden Trump’a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Haberler
New York Valisi'nden Trump'a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin

Son Dakika Güncel Haberleri

23:10: BM'den G-20 ülkelerine korona ile ortak mücadele çağrısı - Haber 23:10: Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber 23:09: Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan yaşlılara "psikolojik destek" veriliyor - Haber 23:09: Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın - Haber 23:06: ABD'de Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde Kovid-19 çıktı - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı - Haber 22:12: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi - Haber 22:11: Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık - Haber 22:04: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi - Haber 22:03: Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz - Ekonomi 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber