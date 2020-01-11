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Uşak'ta evde korkunç infaz

Uşak'ta bir eve giren ve kafalarında kar maskesi bulunan 2 şahıs, 26 yaşındaki Resul Aslan'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

11.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:21Uşak'ta evde korkunç infaz
'ta bir eve giren ve kafalarında kar maskesi bulunan 2 şahıs, 26 yaşındaki Resul Aslan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı ise apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay Işık Mahallesi 4.Burak Sokak'taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre zemin katta oturan Resul Aslan evde tek olduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Resul Aslan, göğsüne aldığı 7.65 milimetre büyüklüğündeki 2 kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsisi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken, polis tarafından şüphelileri arama çalışması başlatıldı. - UŞAK

Polis, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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