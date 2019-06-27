27.06.2019 00:04
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Uşak'ta fabrika işçisi evinde ölü bulundu

Uşak

Uşak'ta yalnız yaşayan fabrika işçisi, evinde ölü bulundu.

Uşak 'ta yalnız yaşayan fabrika işçisi, evinde ölü bulundu.
Atatürk Mahallesi Şehit Ali Demirdağ Caddesi'nde bir apartmanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Recep Tuncer'in (31) komşuları, kalorifer borularından kendi katlarına kan sızdığını fark edince polisi aradı.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, salondaki kalorifer peteğinin yanında Tuncer'in kanlar içindeki cesedini buldu.
Büyük bölümünün çürüdüğü tespit edilen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yapılan incelemede, Tuncer'in kafasında darbeye bağlı yara bulunduğu, ölümünün yaklaşık bir hafta önce gerçekleştiği tespit edildi.
Bir kot fabrikasında işçi olarak çalışan Tuncer'in, uzun süredir yalnız yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Uşak , İşçi , Güncel

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