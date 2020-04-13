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Uşak'ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu

Uşak'ta bir köydeki evde çıkan yangında alevlerin besihaneye sıçraması sonucu 82 hayvan telef oldu.

13.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:50
Uşak'ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu
Uşak 'ta bir köydeki evde çıkan yangında alevlerin besihaneye sıçraması sonucu 82 hayvan telef oldu.
Yangın, Banaz ilçesi Yenice köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Urhan adlı kişiye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evin diğer bölümlerine ve besihaneye sıçradı. Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken evde yaşayan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen yangında koyun ve kuzulardan oluşan 82 hayvan telef olurken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Uşak, Güncel
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