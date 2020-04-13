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Uşak'ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu

Uşak'ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu Uşak'ta bir köyde evde çıkan yangın besihaneye sıçradı.

13.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:58
Uşak 'ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu
UŞAK - Uşak'ta bir köyde evde çıkan yangın besihaneye sıçradı. Olayda 82 hayvan telef oldu.
Yangın, Banaz ilçesi Yenice köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Urhan adlı kişiye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evin diğer bölümlerine ve besihaneye sıçradı. Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken evde yaşayan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen yangında koyun ve kuzulardan oluşan 82 hayvan telef olurken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. Uşak’ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Banaz, Uşak, 3. Sayfa
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