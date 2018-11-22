Uşak'ta Fetö Operasyonu

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün mahrem imamı tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamı Ö.D. ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası çalışanı İ.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.D. "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan iş adamı S.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Uşak
22 Kasım 2018 Perşembe 09:30