Uşak'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Uşak
'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan hükümlü yakalandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, hakkındaki "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezanın infazı için firari olarak aranan hükümlüyü, evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş uygulamaları sonucunda 47 zanlı tutuklandı
Öte yandan kentte polis ekiplerince yaklaşık 1 aylık dönemde dönemde yapılan asayiş uygulamaları sonucunda gözaltına alınan 47 zanlının tutuklandığı bildirildi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerinde 10 Kasım-13 Aralık
tarihleri arasındaki uygulamalarda 27 bin 884 kişinin kimlik sorgusunu yaptı. Bunun sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 126 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 47'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Kontrollerde ruhsatsız 5 tabanca, 8 av tüfeği ile 5 kurusıkı tabanca ve 12 bıçak ele geçirildi.
Uygulamalarda, trafik yönünde yapılan denetimlerde de 4 bin 422 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda 242 sürücüye toplam 159 bin 41 lira ceza kesildi, 22 araç da trafikten men edildi.
14 Aralık 2018 Cuma 16:44