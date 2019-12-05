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Uşak'ta genç sporcular, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi

Uşak'ta genç sporcular, Olimpiyatlarda üç kez altın madalya kazanma başarısı gösteren milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatının ikinci yılında vizyona giren "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

05.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:14Uşak'ta genç sporcular,
'ta genç sporcular, Olimpiyatlarda üç kez altın madalya kazanma başarısı gösteren milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatının ikinci yılında vizyona giren "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.
Uşak'ta bir sinema salonunda gösterilen filmi, genç sporcularla izleyen Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Süleymanoğlu'nun sporculara örnek olması gerektiğini kaydeden Balcı, şöyle dedi:
"Geçlerimize örnek teşkil eden başarılarıyla ay yıldızlı mayoyu tüm dünyada gururla taşıyan milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun azmiyle, kararlılığıyla, onurlu duruşuyla ve cesaretiyle bir Türk'ün karakteristik özelliklerini tam olarak yansıtmış ender kişiliklerden biri olduğunu düşünüyorum. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın, 1986 yılında Başbakan olduğu dönemde kendisinin özel gayretleriyle Türkiye'ye getirtilen Naim Süleymanoğlu'nun gelişiyle birlikte Türk halterinde önemli oranda değişiklikler olmaya başladı. Antrenmanlardaki dereceleri dünya rekorlarının üstündeydi. Türkiye ona derinden kucak açınca daha da ülkesine bağlandı. Başarıları birbiri ardına geldi. Naim Süleymanoğlu'nun milli ve manevi duyguların kazanımı noktasında spor dünyamız ve sporcularımıza katkıda bulunacağını düşündüğüm filmi tüm halkımızın izlemesini tavsiye ediyorum."

Naim Süleymanoğlu, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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