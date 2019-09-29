Uşak'ta gençlerden örnek davranış

Uşak
'ta, Uşak Üniversitesi Genç TEMA Vakfı Topluluğu örnek bir davranışa imza attı. Gençler düzenledikleri etkinlikte Karaağaç
Göleti etrafında bırakılan çöpleri topladı.
Uşak Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, Karaağaç Göleti etrafında bırakılan çöpleri toplayarak, örnek bir davranışa imza attı. Etkinliğe 55 genç katılırken, 160 torba çöp toplandı.
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı gönüllüsü gençler, düzenledikleri etkinliklerle çevreyi koruma hassasiyeti konusunda örnek olmaya devam ediyor. - UŞAK