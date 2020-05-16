Uşak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kan bağışı kampanyası

Uşak'ta "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "kan bağışı kampanyası" başlatıldı.

16.05.2020 02:19 | Son Güncelleme: 16.05.2020 02:21
Uşak'ta "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "kan bağışı kampanyası" başlatıldı.
Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan Türk Kızılay aracına gelerek bağışta bulundu.
Kan bağışına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.
Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, burada yaptığı açıklamada, "Gücümüz kanımızdadır" sloganıyla kampanya başlattıklarını söyledi.
"Gençlik Haftası"nın önemine binaen kan bağışına devam edeceklerini aktaran Can, "Bugün ilk kan bağışımızı yaptık. 'Gücümüz kanımızdadır' sloganıyla tüm gençlerimize sesleniyoruz. Bu sloganla bunu başlattık. Kan stoklarımızın azaldığı bu dönemde sporcularımızın, antrenörlerimizin kan bağışını çok önemli buluyoruz. Gençlik Haftası olması sebebiyle de tüm gençlerimizi teşvik edeceğiz. Kan her zaman ihtiyaçtır deyip, herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." dedi Uşak’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kan bağışı kampanyası

Kaynak: AA

Etiketler: Uşak, Güncel, Haber

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