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Uşak'ta gıda işletmeleri çalışanlarına korona virüsle mücadele anlatıldı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte korona virüs tedbirleri kapsamında gıda işletmeleri denetlenerek işletme sahiplerine ve çalışanlarına virüsle mücadelenin önlemleri anlatıldı.

27.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:42
Uşak'ta gıda işletmeleri çalışanlarına korona virüsle mücadele anlatıldı
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte korona virüs tedbirleri kapsamında gıda işletmeleri denetlenerek işletme sahiplerine ve çalışanlarına virüsle mücadelenin önlemleri anlatıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek market, lokanta, fırın ve perakende satış noktalarında faaliyet gösteren işletme sahibi ve çalışanlarına korona virüse karşı hangi önlemlerin alınması gerektiğini anlattı. Ardından görevliler, söz konusu işletmelerde teknik ve hijyen denetlemesi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler kapsamında fırın/unlu mamul üreten işletmeler, marketler başta olmak üzere personel hijyeninin sağlanması için koruyucu eldiven, galoş, bone kullanılması, uygun yerlerde el dezenfektanlarının bulundurulması, gıdaların kesinlikle elle temasın önlenmesi, çalışanlar ve müşterilerle sosyal mesafenin korunması gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından korona virüsten korunmak için 10 altın kuralın yazılı olduğu broşürlerin dağıtımı yapılırken denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Uşak, Güncel

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