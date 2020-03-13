Uşak'ta hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak!
Yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da etkisini gösteren sıcak havaların Balkanlar'dan gelen yeni soğuk hava dalgasıyla yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacağı öğrenildi.
13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:28
Yurt genelinde olduğu gibi Uşak 'ta da etkisini gösteren sıcak havaların Balkanlar'dan gelen yeni soğuk hava dalgasıyla yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacağı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgide, Uşakta'da artan hava sıcaklıklarının hafta sonu yerini tekrar soğuk ve yağışlı havaya bırakacağı öğrenilirken sıcaklıkların soğuk hava dalgası ile 8-15 derece azalması bekleniyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü Afyonkarahisar ve Uşak'ın doğusunda karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara neden olabileceği belirtildi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi beklendiğinden yetkililer vatandaşlara başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - UŞAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgide, Uşakta'da artan hava sıcaklıklarının hafta sonu yerini tekrar soğuk ve yağışlı havaya bırakacağı öğrenilirken sıcaklıkların soğuk hava dalgası ile 8-15 derece azalması bekleniyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü Afyonkarahisar ve Uşak'ın doğusunda karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara neden olabileceği belirtildi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi beklendiğinden yetkililer vatandaşlara başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - UŞAK
Kaynak: İHA
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