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Uşak'ta hayvan pazarında hareketlilik

Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarında arife günü hareketliliği yaşanıyor.

10.08.2019 14:26 Uşak'ta hayvan pazarında hareketlilik
Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarında arife günü hareketliliği yaşanıyor.

Atatürk Mahallesi Uşak Hayvan Pazarı ile Karaağaç Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarlarında çevre ilçe ve köylerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar için vatandaşlar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
Pazarlarda küçükbaş hayvanlar 1000 ile 3 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise 7 bin lira eli 15 bin liradan alıcı buluyor.

Polis ekipleri, canlı hayvan pazarlarında kalabalık nedeniyle tedbirlerini artırırken özellikle sahte para kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.
Zabıta ekipleri ile Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarlarında denetim yapıyor.
Atatürk Mahallesi Uşak Hayvan Pazarı'na küçük baş havyan getiren 86 yaşındaki Ali İhsan Çelik fiyatların düşük olduğundan yakınırken, pazara getirdiği 50 hayvanın yarısını satabildiğini söyledi.
Vatandaşların sıkı pazarlık yaptığını söyleyen Çelik, bayramın ikinci gününe kadar pazarda hayvan bulunacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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