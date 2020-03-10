Menü
Haberler ›› Güncel ››Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı - Güncel

Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yük treninin kontrolsüz hemzemin geçitte çarptığı ve metrelerce sürüklediği ticari araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi de ağır yaralandı.

10.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:10
Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı
Uşak 'ın Banaz ilçesinde yük treninin kontrolsüz hemzemin geçitte çarptığı ve metrelerce sürüklediği ticari araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Banaz ilçesi kaza Corum köyü girişindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir-Afyon istikametine giden 34005 sefer sayılı yük treni kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Çalış idaresindeki 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari çarptı. Çarpmanın etkisi ile tren aracı metrelerce sürükledikten sonra durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde bulunan Berat Çalış ve Gonca Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Çalış ve Çiğdem Bakır'ı ise ambulanslar ile ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Banaz, Uşak, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu Güncel
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi Güncel
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi