Uşak'ta İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Uşak
'ın Eşme
ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Ali Bey
Mahallesi'nde iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye
uyruklu 10 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan oturma izni bulunmayan 51 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürüldü.
Eşme,Uşak
Kaynak: AA