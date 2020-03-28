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Uşak'ta İl İdare Kurulu "koronavirüs" gündemi ile toplandı

Uşak İl İdare Kurulu, koronavirüsün yayılmasını engellemek için il genelinde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Funda Kocabıyık'ın başkanlığında toplandı.

28.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:24
Uşak'ta İl İdare Kurulu
Uşak İl İdare Kurulu, koronavirüsün yayılmasını engellemek için il genelinde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Funda Kocabıyık'ın başkanlığında toplandı.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Öz Merkez İl Genel Meclisi Salonundaki toplantıda virüsle ilgili İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler ve alınan ek tedbirler değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, koronavirüsün dünyada hızla yayıldığını belirterek alınan tedbirlerin önemine değindi.
Uşak genelinde virüsün yayılmasını engellemek için çaba harcadıklarını aktaran Vali Kocabıyık, şunları kaydetti:
"Yolcu otobüsleriyle yolculuk artık izne tabi olacak. Kent giriş ve çıkışlarında oluşturduğumuz güvenlik noktaları, otogarda oluşturacağımız sağlık yönetim birimi ile otobüsle seyahatleri sıkı şekilde denetleyeceğiz. Park, mesire ve piknik alanlarına çıkılması uygun değil, polis ve jandarma ekiplerimiz sıkı şekilde il genelinde denetim yapacak. Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili ilave tedbirler aldık. Pazar yerleri ile ilgili bilindiği üzere düzenlemeler var. Amacımız vatandaşlarımızın gıdaya ulaşımını engellemeden hastalığın yayılımını azaltmak."
Vali Kocabıyık, Uşak'ta bugüne kadar alınan tedbirlerle virüsün yayılımında artışın önüne geçildiğini, ihtiyaç olması halinde bakanlığın verdiği yetkiye dayanarak sosyal izolasyon ve sosyal mesafe tedbirlerini en üst seviyeye taşıyacak ek tedbirler alabileceklerini ifade etti.
Kocabıyık, "Tek amacımız hemşehrilemizi korumak, virüsün yayılmasını engellemek. Lütfen ilgili bakanlıklarımızın ve bizim yetkili kurumlarımızca aldığımız tüm tedbirlere uyalım, evde kalalım. Çok özel bir süreçten geçiyoruz, herkes üzerine düşeni yapmalı. Bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, vali yardımcıları, il idare kurulu üyelerinin katıldığı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Uşak'ta İl İdare Kurulu 'koronavirüs' gündemi ile toplandı - Haberler

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