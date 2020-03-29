Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uşak'ta İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

Uşak İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

29.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:48
Uşak'ta İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
Uşak İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkanı, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen ve hayata geçirilecek çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda, alınan ek tedbirlere göre şehirler arası otobüs seyahatleri valilik iznine bağlanarak seyahat kurulunun otobüs terminalinde görev yapmasına, yolculardan ağır hastalar ve refakatçileri, cenazesi olanlar, ikametgahı başka illerde olup Uşak'ta bulunanlar ve benzeri sebepleri olanlar için seyahat izin belgesi düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilmesi ve tüm işletmelere tebliğ edilmesi, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçilerek ayakta yolcu alınmaması kararlarının alındığı toplantıda hafta sonlarında piknik, park, çocuk parkı, göl, mesire, piknik alanları ve ören yerlerinde sosyal aktivite yapmak yasaklandı.

İkamet adresleri Uşak dışında olan ve kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına görev yapanların günübirlik geliş gidişleri için valilik tarafından izin verilmesine, il içinde tetkik sonucu pozitif çıkan kişilerin temaslılarının 14 gün süre ile ve olası vaka olarak değerlendirilen ve numunesi gönderilen ancak genel durumu iyi olan vatandaşların gerekli görülen süre boyunca belirlenmiş KYK yurdunda konaklatılmasına karar verildi.

İlde hizmet veren, bankaların ve bankamatiklerin önlerinde hizmet sunumu süresince bekleyen kişilerin birbirlerine yakın temas etmemeleri için yerlere en az 1'er metre aralıklarla işaretlemeler yapılmasına ve kişilerin bu düzene uyumlarının güvenlik görevlisi tarafından denetlenmesi kararlaştırıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Uşak'ta İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan’ın yerine atadığı isimle görüştü Haberler
Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan'ın yerine atadığı isimle görüştü
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:33: Gönüllere taht kuran 77 yaşındaki Burhan amca: "Yaşlılar evde kalsın, herkesin ihtiyacı... - Haber 16:31: Bakan Selçuk: Engellilerimizin süresi dolan raporları mayıs sonunu kadar geçerli - Haber 16:30: Avusturya'nın kamu televizyonunda Kovid-19 nedeniyle ilk kez Müslümanlara yönelik dini program... - Haber 16:30: İzmir'de cadde ve sahiller boş kaldı - Haber 16:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Bakan ile video konferans yöntemiyle görüştü - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber