Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlarken, kentin en işlek caddeleri yasak ile birlikte sessizliğe büründü.

Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı
23.05.2020 01:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:30
Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlarken, kentin en işlek caddeleri yasak ile birlikte sessizliğe büründü.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde, 81 ilde 4 gün boyunca uygulanmaya başladı. Bu kapsamda ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı Uşak'ta saatler 24.00'ı gösterdiğinde şehir merkezinde sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa caddesi başta olmak üzere şehir içi karayolları bomboş kaldı.

Öte yandan kavşaklarda polisler, mahallelerde ise bekçiler sabaha kadar nöbet tutup devriye görevlerini sürdürüyor. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Uşak, Güncel, Haber

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