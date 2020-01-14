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Uşak'ta inşaat işçisi cinayetine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta inşaat işçisinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

14.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:12Uşak'ta inşaat işçisi cinayetine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
'ta inşaat işçisinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Işık Mahallesi'nde 11 Ocak cumartesi günü inşaat işçisi Resul Arslan'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan Ersin Y, Muhammet Y. ve Erdem G, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ersin Y. ve Muhammet Y, "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı, Erdem G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
İnşaat işçisi Resul Arslan (27), 11 Ocak cumartesi günü Işık Mahallesi Burak Sokak'taki evinde tabancayla vurularak öldürülmüş, cinayete ilişkin aranan 3 şüpheli Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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