Haberler » Güncel » Uşak'ta iş kazası: 1 ölü

Uşak'ta iş kazası: 1 ölü

Uşak'ta meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

07.11.2019 00:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:30 Uşak'ta iş kazası: 1 ölü
Uşak'ta meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Abdullah Altıntaş (41), hallaç makinesine çuvalla kumaş döktüğü sırada çuvalı makineye kaptırdı. Çuvalı kurtarmak isteyen Altıntaş, makineye önce kolunu ardından da vücudunu kaptırdı.
Durumu gören diğer işçiler hemen makineyi kapattı. Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Altıntaş'ın cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Organize Sanayi Bölgesi, Altıntaş, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:44   Fransız polisi, Paris'teki mülteci kampını boşalttı
11:44   Cemil Yaman, Erdoğan ile Macaristan'a gitti
11:44   Derbide uygunsuz hareketlerde bulunan taraftar gözaltına alındı
11:44   Fotoğrafçıların "gün batımı" adresi: Emre Gölü
11:44   KİŞİYE ÖZEL BESLENME, KEMOTERAPİ KADAR ÖNEMLİ
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
7.11.2019 11:45:00