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Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Uşak'ta işçi taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 14 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

31.10.2019 18:56Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Uşak'ta işçi taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 14 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüste bulunan 14 kişi yaralandı.
Yaralanan 14 kişiden Mustafa Erfidan (31) kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, midibüsün bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Karaağaç, İşçi, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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