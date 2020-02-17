Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 50 kişi hafif yaralandı

Uşak
'ta işçileri taşıyan bir otobüs ve iki servis midibüsünün karıştığı kazada 50 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak'tan, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Murat Selen (30) yönetimindeki 64 S 0108 plakalı midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 64 S 0447 plakalı otobüse ve 64 S 0428 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Kazada üç servis aracında bulunan 50 kişi hafif yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 47'si ayakta tedavi edildi. Diğer 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.