Uşak'ta İsmetpaşa Caddesi köpüklü suyla yıkandı
Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İsmetpaşa Caddesi köpüklü suyla yıkandı.
16.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:16
Uşak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İsmetpaşa Caddesi köpüklü suyla yıkandı.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Uşaklıların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan İsmetpaşa Caddesi, su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte edildi.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kovid-19 önlemleri kapsamında belediyelerinin toplum sağlığı için tedbirleri aldığını, bu konuda vatandaşların da uyardıklarını bildirdi.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Uşaklıların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan İsmetpaşa Caddesi, su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte edildi.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kovid-19 önlemleri kapsamında belediyelerinin toplum sağlığı için tedbirleri aldığını, bu konuda vatandaşların da uyardıklarını bildirdi.
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Kaynak: AA
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