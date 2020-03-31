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Uşak'ta izinle ilk seyahat gerçekleştirildi

Uşak'ta izinle ilk seyahat gerçekleştirildi Seyahat izni alan 8 vatandaş yola çıkarıldı Uşak Valiliğince oluşturulan izin komisyonuna müracaat ederek seyahat izni alan 8 vatandaş, İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

31.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:20

Uşak 'ta izinle ilk seyahat gerçekleştirildi

Seyahat izni alan 8 vatandaş yola çıkarıldı

UŞAK - Uşak Valiliğince oluşturulan izin komisyonuna müracaat ederek seyahat izni alan 8 vatandaş, İstanbul 'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs pandemisi ile mücadele için açıkladığı yeni tedbirler kapsamında, şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlanmasının ardından pek çok kentte izin komisyonu oluşturuldu. Uşak Valiliğince otogarda oluşturulan izin komisyonuna, seyahat kısıtlamasından önce kentte bulunan vatandaşlar müracaatta bulundu. Görevliler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından İstanbul'a gidecek vatandaşlar için araç tahsis edildi. Dezenfekte edilen ve 16 kişilik kapasitesi olan araca yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek biçimde 8 kişi bindirildi. Polisler tarafından bilgileri alınan vatandaşlar, sağlık görevlisince ateşlerinin ölçülmesinin ve maske dağıtımının ardından yola çıkarıldı.

Uşak'a birkaç günlüğüne geldiğini belirten yolcu Ayşe Kaçar, sabah yaptığı müracaatın sonuçlandığını dile getirerek, "Ben 3 gündür her yeri araştırıyorum. Bugün de sağ olsun polisleri aradığımda böyle bir işlem olacağını anlattılar ve gelip görüşmemi söylediler. Sadece açık adres ve telefon numarası veriyorsunuz. Ben İstanbul'a yolculuk yapıyorum" dedi.

Uşak'ta kalacak yeri olmadığı için gitme zorunluluğunun olduğunu kaydeden yolculardan Murat Turgut, "İstanbul-Adapazarı'na gidiyorum. Beni zabıta yönlendirdi. Buranın görevlileri ilgilendiler, mağdur kaldığım için. Gidecek yerim de olmadığından mecbur döneceğim. Seyahat kısıtlaması yoktu, akşam haberlerde otobüslerin iptal olduğu söylendi. Otogara geldim. Buradaki yetkililerden Allah razı olsun, yardımcı oldular" diye konuştu.

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Uşak’ta izinle ilk seyahat gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Uşak, Genel

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Uşak'ta izinle ilk seyahat gerçekleştirildi
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