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Uşak'ta jandarma 3 aylık bilançoyu açıkladı: 12 gözaltı

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından 3 ayda 9 faili meçhul olay aydınlatılırken gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

27.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:26
Uşak'ta jandarma 3 aylık bilançoyu açıkladı: 12 gözaltı
Uşak 'ta jandarma ekipleri tarafından 3 ayda 9 faili meçhul olay aydınlatılırken gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 2020 yılının ilk üç ayında yoğun çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler tarafından 9 faili meçhul olay aydınlatılırken, farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonucu toplam 12 şüpheliyi yakalandı.

Haklarında inşaattan hırsızlık, kablo ve küçükbaş hayvan ile çeşitli yerlerden hırsızlık suçları olan 12 şahıs gözaltına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri şüphelilerin çaldıkları hayvan ve çeşitli ekipmanları ise sahiplerine teslim etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Uşak, 3. Sayfa

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Uşak'ta jandarma 3 aylık bilançoyu açıkladı: 12 gözaltı - Haberler
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