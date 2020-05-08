Haber, Son Dakika, Haberler

Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdi

Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdiUŞAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara balkonlarında trafik eğitimi verdi.

08.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:38
Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdi
UŞAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara balkonlarında trafik eğitimi verdi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her sene okullarda yapılan trafik eğitimini, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için evlerinin önünde trafik eğitimi verdi. 'Okul her yerdedir' sloganıyla çocukların evlerinin önüne giden jandarma, evlerinin balkonlarına çıkan çocuklara trafik kurallarını anlattı. Jandarma ekiplerinin verdiği eğitim sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edildi. Uşak’ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Uşak, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca’ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu Haber
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bartın’da 11 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haber
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Haberler››Güncel››Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:36: Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için "kuru peyzaj" uygulaması başlattı - Haber 14:35: Büyükşehir'den kuru peyzaj - Haber 14:35: Denizli'de 400 metrelik kuyruk - Haber 14:35: İran'daki depremde ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı 38'e yükseldi - Haber 14:34: ABD'de her 5 hane halkından 1'i gıda güvensizliği yaşıyor - Haber 13:11: Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı - Haber 13:04: Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu - Haberler 13:03: Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti - Haber 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler 14:18: Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi - Magazin