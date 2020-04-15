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Uşak'ta kahveci esnafından destek çağrısı

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan kahvehanelerin kapalı kaldıkları süre boyunca gelir elde edemediklerini belirten kıraathane, çay ocağı ve kafe işletmecileri, başta kira olmak üzere fatura giderlerinin devam ettiğini ve bu konuda yardım beklediklerini dile getirdi.

15.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:49
Uşak'ta kahveci esnafından destek çağrısı
Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan kahvehanelerin kapalı kaldıkları süre boyunca gelir elde edemediklerini belirten kıraathane, çay ocağı ve kafe işletmecileri, başta kira olmak üzere fatura giderlerinin devam ettiğini ve bu konuda yardım beklediklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart günü kahvehanelerin faaliyetleri durduruldu. Uşak Kahveciler ve Esnaf Odasına kayıtlı 500 esnaf da bu kapsamda kepenk kapattı. Alınan karar sonrasında kahveci esnafı, başta kira ve faturalar olmak üzere giderlerinin olduğunu belirtti. Ödeme konusunda zorluk çektiklerini belirten Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi küçük esnafın mağdur olmaması için destek beklediğini ifade etti.

"İş yerlerimizi boşaltmak zorunda kalacağız"

Bu süreç içerisinde birikimi olmayan küçük esnafların zor durumda olduğunu söylen Börekçi, "Biz kıraathane esnafı, tek başına yada sadece bir ocakçı veya garsonla çalışan, herhangi bir birikimi olmayan küçük esnaflarız. Genelimizin iş yerleri ve evleri kira, evlerimizin aylık belli bir oranda giderleri var. Evimizin ve iş yerlerimizin faturaları yatmadığı takdirde doğal gazımız ve elektriğimiz kesilecek. Kiralarımızı ödemediğimiz zaman iş yerlerimizi boşaltmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

"Asgari ücret tutarında destek"

Maddi olarak verilecek desteğin esnafın yüzünü güldüreceğini belirten Erkan Börekçi "Kıraathane, çay ocağı ve kafeterya esnafı olarak ayakta kalmak ve korona virüsten kurtulduğumuzda heyecanla sabah erkenden açabileceğiz bir iş yerimiz olsun, ailemizle mutlu bir yaşam sürdürelim istiyoruz. Devletimizden işsizlik ücreti alamayan biz kıraathane, çay ocağı ve kafeterya esnafına en azından bir asgari ücret tutarında destek bekliyoruz" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Uşak, Güncel
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