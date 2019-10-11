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Uşak'ta kanola tarımı

Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, kanola tarımını yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

11.10.2019 09:02Uşak'ta kanola tarımı
Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, kanola tarımını yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.
Gedikler Köyü Demirtepe Mevkiinde bulunan 100 dekarlık arazisine kanola eken Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada son yıllarda ilçedeki çiftçilerin arazilerine sadece hububat ekmesi nedeniyle kambur böceği ve ekin bambulu böceği gibi çeşitli zararlıların ortaya çıkmaya başladığını aktardı.
Ziraat Odası Başkanı olarak üreticilere örnek olması için kendisine ait araziye kanola yağ bitkisi ekmeye karar verdiğini aktaran Erdem, "Getiri açısından hububattan dekar başına 200 lira daha karlı olan bu bitki inşallah verimli olur ve ilçemizdeki çiftçilerimize de örnek olur." dedi.
Sözleşmeli kanola ekimi yaptıran DB Tarımsal Enerji şirketi Ziraat Mühendisi Emre Başer ise alım garantili ekim yaptırdıklarını, geçen sezon Karahallı ilçesinde ekim yaptıklarını ve gayet güzel verim aldıklarını aktardı.

Banaz, Güncel

Kaynak: AA

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