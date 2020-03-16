Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor
Uşak'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
16.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:20
Uşak 'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Uşak merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ilçelerde öğle saatlerinde etkisini yitirdi. Merkezde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Uşak İl Özel İdaresi, Karayolları 25. Şube Şefliği ve Uşak Belediyesi yolları açık tutmak için bir dizi önlem aldı.
Uşak merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ilçelerde öğle saatlerinde etkisini yitirdi. Merkezde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Uşak İl Özel İdaresi, Karayolları 25. Şube Şefliği ve Uşak Belediyesi yolları açık tutmak için bir dizi önlem aldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Güncel
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı