Uşak
'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı... Kar
manzaraları havadan böyle görüntülendi
UŞAK - Uşak'ın yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Meteoroloji uzmanları tarafından bu kışın çetin geçeceği açıklamaları yapılırken Uşak'ın Banaz
ilçesinde mevsimin ilk karı yüksek rakımlı tepelere düştü. Şehir merkezinde soğuk ve don etkili olurken rakımın bin 200 lü rakamlara ulaştığı Paşacık yaylasını adeta bir halı gibi örten kar yağışı kartpostallık görüntüler verdi. Geneli ormanla kaplı alanlar ve Uşak ilindeki tek rüzgar tribünlerini barındıran bölgedeki görüntüler göz kamaştırdı.Drone ve fotoğraflarla kayıt altına alınan bölgedeki kar yağışı sonrası kış turizmi destekleyen coğrafi yapıya sahip olması, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Kar yağışının bölgede önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği bildirildi.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:12