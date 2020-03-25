Uşak'ta karantina iddiasına yalanlama

Banaz Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı mahallelerin karantinaya alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yapılan yazılı açıklamada bazı yerel basın yayın organlarında yer alan "Banaz'da bazı mahalleler karantinaya alındı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin evlerinde izole edilmesine yönelik "evde kal" uyarıları yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bir karantina uygulaması yoktur, buna ihtiyaç da yoktur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA