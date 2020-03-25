Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Uşak'ta karantina iddiasına yalanlama - Haberler

Uşak'ta karantina iddiasına yalanlama

Banaz Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı mahallelerin karantinaya alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

25.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:16
Uşak'ta karantina iddiasına yalanlama

Banaz Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı mahallelerin karantinaya alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yapılan yazılı açıklamada bazı yerel basın yayın organlarında yer alan "Banaz'da bazı mahalleler karantinaya alındı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin evlerinde izole edilmesine yönelik "evde kal" uyarıları yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bir karantina uygulaması yoktur, buna ihtiyaç da yoktur." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Banaz, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 59’a, vaka sayısı 2433’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Haberler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için ’Basit bir grip’ dedi Haberler
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin’i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor Haberler
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı Haberler
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Haberler
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:58: İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi - Haber 23:58: Antik kentin kalıntılarına saldırı - Haber 23:57: ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları - Haber 23:57: MANİSA Turgutlu'ya şehit ateşi düştü - Haber 23:54: Barış Pehlivan'ın darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar... - Haber 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber 22:50: Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı - Haber 21:55: Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi - Haber 21:48: Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi - Haber