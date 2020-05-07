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Uşak'ta karantina süresi dolan 189 kişi memleketlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Uşak'taki yurtta karantinaya alınan 189 kişi, sürenin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Uşak'ta karantina süresi dolan 189 kişi memleketlerine uğurlandı
07.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:54
Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Uşak'taki yurtta karantinaya alınan 189 kişi, sürenin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Kente 23 Nisan'da getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresini tamamladı.
Vatandaşlardan Hakan Doğru, 14 gün boyunca kendileriyle yakından ilgilenildiğini, çok memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Yahya Macit ise "Ülkemle gurur duyuyorum. Gerçekten çok güzel hizmet verildi. Sayın Cumhurbaşkanım Osmanlı ruhuyla dünyaya bir ders verdi." dedi.
Salgının bir an önce son bulmasını dileyen Seyfullah Çınar ise "Buraya gelmemize yardımcı olan konsolosumuzdan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Karantina sürecimiz çok güzel geçti. Evimizden daha çok rahat ettik. Devletimize Allah zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Karantina, 23 Nisan, Uşak, Güncel, Haber

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