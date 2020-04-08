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Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi

KKTC'den getirilerek Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirilen misafirlere yurt görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

08.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:30
Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi
KKTC'den getirilerek Uşak 'taki öğrenci yurduna yerleştirilen misafirlere yurt görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

Korona virüs nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Uşak'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait (KYK) Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na çoğu öğrenci olmak üzere aralarında sivillerin de bulunduğu 130 kişi yerleştirilirken kişiler 14 günlük karantina sürecine alındı.

Karantinadayken 22 yaşına giren Büşra Ayçiçek adlı öğrenciye ve 30 yaşına giren Merve Topsakal'a yurtta görevli personeller doğum günü sürprizi hazırladı. Özel kıyafet giyen görevliler ellerinde pasta ile farklı zamanlarda öğrencilerin kaldığı odaya giderek doğum günlerini kutladılar.

Sürpriz karşısında şaşıran öğrencilerin mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Yurtlar Kurumu, Kıbrıs, Uşak, Güncel
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