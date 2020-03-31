Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Uşak'ta polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs denetimleri nedeniyle kent girişindeki karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

31.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:06
Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı
Uşak 'ta polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs denetimleri nedeniyle kent girişindeki karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise yapılan denetimlerden beklemelerine rağmen memnun olduklarını belirtti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik ekipleri D300 karayolunda korona virüs tedbirleri kapsamında sivil araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla araçlar tek tek kontrol edilirken vatandaşlara korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde yolculuklarda kurallara uyulup uyulmadığı titizlikle kontrol edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık çalışanları ise araçlarda bulunan vatandaşlara yüksek ateş kontrolü yaptı. Ankara'dan İzmir yönüne giden Mehmet Karakaya isimli vatandaş beklemelerine rağmen denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, "3 saattir bekliyorum. Ama sağlığımız içinse beklerim. Herkesin beklemesi gerek, yolda bazı kişiler dönüyorlar, aslında dönmemeleri lazım. Ben sabaha kadar da olsa beklerim. Ülkemin ve kendimin sağlığı için kurallara uyalım" dedi. - UŞAK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Uşak, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’nın Fransa da son rakamları açıkladı! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
İtalya'nın Fransa da son rakamları açıkladı! Ölü sayısı hızla artıyor
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:54: Dağlık Karabağ'daki sözde seçimlere tepkiler - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:51: Gözetim altında kaldıkları yurdun camlarından şarkı söylediler - Haber 20:50: İtalya, virüs nedeni ile hayatını kaybedenler için yas tuttu - Haber 20:50: İzmir'de ambulans kaçıran şahıs yakalandı - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber