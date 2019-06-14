Uşak'ta karne heyecanı

Uşak
'ta 332 okulda eğitim gören 61 bin 763 öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.
Eşe - Halil Erdoğdu İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılının son bulması dolayısıyla karne töreni düzenlendi.
Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık
, eğitim öğretim yılının sorunsuz şekilde tamamlandığını ve il genelinde 332 okulda toplam 61 bin 763 öğrencinin karne aldığını söyledi.
Yaz tatilinde velilerin öğrencilerle kaliteli vakit geçirmesi yönünde öğütlerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, "Benim özellikle velilerimize tavsiyem lütfen ne olumlu ne de olumsuz karşılaştırma yapmamaları, çocukları karneleriyle değerlendirmemeleridir. Çocukların karnelerinin aslında kendi karneleri de olduğunu unutmasınlar. Çünkü bir çocuğa ne kadar yatırım yaparsanız karşılığında onu alırsınız. Ben her zaman söylüyorum çocuklarımız geleceğin yetişkinleri ama bizler geleceğin yaşlılarıyız çocuklarımızın ilerde bize nasıl bir hayat sunmasını bekliyorsak şimdiden aslında değerler ile ilgili yatırımımızı da çocuklarımıza o yönde yapmalıyız."
Vali Kocabıyık, daha sonra çocukların karnelerini dağıttı.
Törene Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın
, İl Jandarma
Komutanı Yalçın Baysal ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı.