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Uşak'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

Uşak'ta 3 aydır aranan Mustafa Özkaya'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu.

11.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:09
'ta 3 aydır aranan Mustafa Özkaya'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu.
Yakınları tarafından 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunulan Mustafa Özkaya'nın cesedinin merkez Aşağı Köyü yakınlarında toprağa gömülü olduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Çatalyol mevkisinde ormanlık alanda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan kazıda Özkaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu.
Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Uşak'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

Mustafa Özkaya, Karacahisar, Uşak, Güncel

Kaynak: AA


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