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Uşak'ta korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Uşak'ta korona virüs tedavileri tamamlanan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

15.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:12
Uşak'ta korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi
Uşak 'ta korona virüs tedavileri tamamlanan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören 5 kişi tedavilerinin ardından yapılan testle sonuçların negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Aralarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uçar'ın da bulunduğu 5 kişi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Doktorlar, tedavileri yaklaşık 2 haftalık süre sonunda biten hastalara 2 hafta boyunca evden çıkmamaları gerektiğini, evde maske kullanılması ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini hatırlatarak herhangi bir rahatsızlık olduğunda ise mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini bildirdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Uşak, Güncel
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