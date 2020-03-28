Uşak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor
Uşak Belediyesi tarafından kurulan dezenfekte noktasında araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edilmeye başlandı.
28.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:50
Uşak Belediyesi tarafından kurulan dezenfekte noktasında araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edilmeye başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Millet Bahçesi otopark alanına kurulan araç dezenfekte noktasında vatandaşlar araçlarını ücretsiz bir şekilde dezenfekte ettirebilecek.
Nokta, haftanın her günü 08.30-18.00 saatlerinde hizmet verecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, Millet Bahçesi otopark alanına kurulan araç dezenfekte noktasında vatandaşlar araçlarını ücretsiz bir şekilde dezenfekte ettirebilecek.
Nokta, haftanın her günü 08.30-18.00 saatlerinde hizmet verecek.
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Kaynak: AA
Etiketler: Millet Bahçeleri, Uşak Belediyesi, Güncel