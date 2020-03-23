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Uşak'ta Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem

Uşak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı.

23.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:32
Uşak'ta Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem
Uşak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ana hizmet binasının girişine yerleştirilen termal kamera sistemi ile kuruma gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor.
Hastalık teşhisine katkı sağlaması hedeflenen çalışmada, vatandaşın ve personelin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Uygulamada vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Uşak Belediyesi, Güncel

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