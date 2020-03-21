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Uşak'ta Kovid-19 önlemleri sürüyor

Uşak Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla oturma banklarını kaldırdı.

21.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:32
Uşak'ta Kovid-19 önlemleri sürüyor
Uşak Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla oturma banklarını kaldırdı.
Belediyeden yapılan açıklamada, şehir merkezindeki tüm bankların, Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerince toplanarak depolara götürüldüğü bildirildi.
Vatandaşın koronavirüse karşı gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Halkımız, devletimizin kurumları tarafından yapılan resmi açıklama ve uyarıları yakından takip etmeli ve alınan kararları dikkatle uygulamalıdır. Bu süreçten en az hasarın alınması ve hızlı bir şekilde normal günlerimize dönebilmek için, en temel konu tedbirlerin uygulanmasıdır. Halkımızın hassasiyetle yaklaşacağından şüphemiz yoktur." ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları ile işletmelerdeki zabıta denetimlerinin sürdüğü kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Uşak Belediyesi, Bahçe, Güncel

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