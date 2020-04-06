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Uşak'ta köy odasında toplanan 11 kişiye para cezası

Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen köy odasında toplanan 11 kişiye idari para cezası uygulandı.

06.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:30
Uşak'ta köy odasında toplanan 11 kişiye para cezası
Uşak 'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen köy odasında toplanan 11 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kızılhisar Köyünde bir köy odasının kıraathane olarak kullanıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayarak bir araya gelen 11 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesine göre kişi başına 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 34.650 TL idari para cezası kesti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılhisar, Banaz, Uşak, Güncel
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