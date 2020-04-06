Uşak'ta köy odasında toplanan 11 kişiye para cezası
Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen köy odasında toplanan 11 kişiye idari para cezası uygulandı.
06.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:30
Kızılhisar Köyünde bir köy odasının kıraathane olarak kullanıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayarak bir araya gelen 11 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesine göre kişi başına 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 34.650 TL idari para cezası kesti.
Kaynak: AA
Etiketler: Kızılhisar, Banaz, Uşak, Güncel