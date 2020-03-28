Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uşak'ta kursiyerler sağlık çalışanları için önlük üretiyor

Banaz ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerleri sağlık çalışanları için önlük üretmeye başladı.

28.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:06
Uşak'ta kursiyerler sağlık çalışanları için önlük üretiyor
Banaz ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerleri sağlık çalışanları için önlük üretmeye başladı.
Banaz Halk Eğitim Merkezi'nde El Sanatları Kursu usta öğreticileri sağlık çalışanları için önlük üretmeye başladı.
Usta öğreticilerden Sevil Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına destek için böyle bir uygulamaya başladıklarını söyledi.
Kiminin atölyede kiminin ise evinde üretime destek verdiğini ifade eden Köksal, "Biz öncelikle ürettiğimiz önlükleri ilçemiz devlet hastanesine ulaştıracağız." dedi.
Köksal, yardım eden ve önlük üreten diğer arkadaşlarına da teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Banaz, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Uşak'ta kursiyerler sağlık çalışanları için önlük üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur’an ve kuş yemi götürdü Haberler
Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur'an ve kuş yemi götürdü
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Haberler
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Haberler
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:09: Malazgirt'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor - Haber 16:08: Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım - Haber 16:08: Trabzon İdare Kurulu Toplantısı - Haber 16:08: Keşan'da vatandaşlara steril mendil dağıtıldı - Haber 16:08: Arnavutköy'deki FRT Airlines Oteli'nden sağlık çalışanları ücretsiz kalabilecek - Haber 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Haberler 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber