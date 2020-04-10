Uşak'ta, KYK yurdunda karantina süresi biten 121 kişi evlerine gönderildi

UŞAK'ta KKTC'den gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan 121 kişi, karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Uşak 'taki KYK'ya ait Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada tutulan çoğu öğrencilerden oluşan 121 kişinin, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderilirken, bir kısmı yakınları tarafından alındı. 7 farklı güzergaha gidecek otobüsler, yurdun önüne getirildi. Kayıt işlemleri sonrası son kez sağlık kontrolü yapılan kişiler sırayla otobüslere bindirildi. 14 günlük karantina sürecinde covid-19 testleri yapılan 121 kişinin arasında pozitif vaka olmadığı öğrenildi.

Uşak'taki karantina sürecini değerlendiren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü öğrencisi Duygu Çetin, "Kıbrıs'tan buraya geldiğimizi duyduğumuzda hepimizin içinde bir takım endişeleri vardı tabi ki. Hiç bu kadar misafirperverlikle karşılanacağımızı beklemiyorduk. Ancak gerçekten tahminimizden çok daha güzel geçti. Gerçekten her şeyimizle tek tek ilgilenen Ümit Hoca'ya ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Her şeyimizle gerçekten çok güzel ilgilendiler, herkese buradan teşekkür ediyorum" dedi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi olduğunun belirten, adını vermek istemeyen bir kişi, "Kuzey Kıbrıs'tan Latife Hanım Öğrenci Yurdu'na yerleştirildik. Ancak bize burada o kadar çok iyi baktılar ki kendimizi evimizde gibi hissettik. Uşak, bundan sonra bizim için yeni bir ev olarak adlandırılacak" diye konuştu.