24.06.2019 18:26
Haberler » Güncel » Haber

Uşak'ta LGS birincileri belli oldu

Uşak

Uşak'ta 3 öğrenci LGS sınavından tam not alarak Türkiye birincileri arasında yerlerini aldılar.

Uşak 'ta 3 öğrenci LGS sınavından tam not alarak Türkiye birincileri arasında yerlerini aldılar.

1 Haziran'da yapılan 2019 yılı Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Sınavda 500 tam puan alan devlet ve özel okullarda öğrenim gören Engin Oruç, Yiğitalp Karayaman, Yiğit Erdoğan Uşak ile birlikte Türkiye genelinde LGS birincileri arasında yerlerini aldılar. 3 öğrencide Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri sınav sorularında 20' soruya, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabacı Dil sınav sorularından 10'ar soruya doğru cevap verdi. - UŞAK
Kaynak: İHA
haziran , türkiye , lgs , uşak , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:04 Göç ve Uluslararası Koruma Projesi
19:02 AK Parti'li Yavuz: Güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır
19:02 Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!
18:58 "Doğu'nun Çukurovası'nda kayısı hasadı yüz güldürdü
18:58 DHA YURT BÜLTENİ - 16
18:57 Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
18:57 Mikail Özerler'den altın madalya