Uşak'ta Lise Öğrencileri Yemen İçin Yardım Topladı

Uşak
'ta lise öğrencileri, Yemenli çocuklar için topladıkları bağışları, bu ülkeye gönderilmek üzere İl Müftüsü Eyüp
Baldemir'e teslim etti.
Alper Günbayram Anadolu Lisesi
öğrencileri, aralarında topladıkları 5 bin 605 lirayı Yemen'e ulaştırılmak üzere Uşak İl Müftüsü Eyüp Baldemir'e takdim etti. Müftülük
binasında öğrencileri kabul eden Baldemir, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Türk milletinin bu durumlarda ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Bütün müminlerin kardeş olduğunu belirten Baldemir, "Yemen, bize 3 bin kilometre uzakta ama oradaki kardeşlerimizin durumlarına duyarsız kalmamamız gerekiyor. Bu kardeşlerimiz harekete geçtiler ve onların dertleriyle dertlendiler. Harçlıklarını biriktirip onlara yardım etmek için bu parayı topladılar. Bu hassasiyeti gösteren yavrulardan Allah razı olsun." dedi.
Lise Müdür Yardımcısı Ahmet Saim
Sarı ise öğrencilere Yemen'deki durumu anlatınca gözyaşlarını tutamadıklarını ve hemen harekete geçtiklerini belirtti.
Sarı, "Merhamet yaş büyüdükçe azalan bir kavram maalesef. Bizim çocuklarımız çok merhametli olduklarını bu dönemde gösterdiler. Çocuklara 'nefsiniz mi kazanacak kalbiniz mi ?' dedim, kısa sürede bu parayı topladılar." ifadelerini kullandı.
Eyüp,Yemen,Uşak
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:42