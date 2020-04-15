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Uşak'ta mera ıslah projesi devam ediyor

Uşak'ta meraların otlatma kapasitesinin arttırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi için başlatılan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

15.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:39
Uşak'ta mera ıslah projesi devam ediyor
Uşak 'ta meraların otlatma kapasitesinin arttırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi için başlatılan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Güllüçam Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesinin tohum ekilişi yapıldı.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ve Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman Yüksel'in de bulunduğu ekipler, proje sahasında incelemede bulundu
İl Müdürü Keleş yaptığı açıklamada havaların sıcak gitmesi ve son günlerde yağış olmamasını fırsat bilerek Güllüçam Köyü için 480 dekar alanda toprak hazırlığını tamamladıklarını belirtti.
Keleş, "Suni mera tesis etmek amacıyla temin edilen 400 kilogram kılçıksız brom, 460 kilogram otlak ayrığı, 260 kilogram çayır düğmesi, 360 kilogram yonca ve 12 bin 500 kilogram kompoze gübre, 8 adet mibzer yardımı ile köy halkının yoğun katılımıyla ekilişi gerçekleştirilmiştir. Tesis edilen bu alan bir yıl boyunca hayvan girişine kapatılacak olup bitki gelişiminin tamamlanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel
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